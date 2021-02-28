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Литва може допомогти Україні з доказами для запровадження санкцій ЄС

28 лютого, 23:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Литовський міністр вже обговорював подібну співпрацю з Дмитром Кулебою

Литва готова надати допомогу Україні в підготовці доказів незаконних дій конкретних осіб щодо нашої країни для внесення їх до списку санкцій Європейського союзу.

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Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, питання можливої допомоги Литви Україні в цьому питанні він вже обговорював з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Я розповів, що в Литві ми зараз часто маємо справу з санкціями – зокрема, зараз ми працюємо над новим пакетом по Білорусі. Тож ми можемо надати якусь допомогу – наприклад, у підготовці пакету доказів по конкретних людях, аби далі передати його на розгляд Євросоюзу", – уточнив Ландсбергіс.

Він зазначив, що така допомога не є гарантією потрапляння в санкційні списки ЄС, але "чому б не запропонувати тих чи інших осіб".

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За словами глави литовського МЗС, перше, на що дивляться при запровадженні санкцій, – "пакети доказів".

"Європа повинна бути готовою захистити в суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи", – пояснив він.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Європейський Союз повинен ввести нові санкції проти путінського режиму за агресію проти України і російської опозиції, а також зупинити "Північний потік – 2".

Ми також повідомляли, що ЄС погодив введення нових санкцій стосовно Росії – до чорного списку потраплять люди, причетні до переслідування і суду над опозиціонером Олексієм Навальним.

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Литва ЄС санкції докази
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