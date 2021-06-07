Литва почала видавати цифрові COVID-сертифікати ЄС

З сьогоднішнього дня, 7 червня, Литва почала видавати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу тим, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався, або здав тест на COVID-19.
Про це повідомляє видання Delfi.
Таким чином очікується, що цифровий ковід-сертифікат ЄС спростить процедури перевірки на прикордонних пунктах.
Кожна з країн може встановлювати власні вимоги. Проте додаткові обмеження не застосовуються до вакцинованих від коронавірусу через:
- тиждень після вакцинації другий дозою Pfizer;
- два тижні після другої дози Moderna;
- 15 діб після другої дози AstraZeneca;
- два тижні після дози Johnson & Johnson.
Також обмеження не застосовуються для тих, хто перехворів на коронавірус (якщо не минуло 180 днів з моменту діагнозу).
Тим часом в Україні схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцини від коронавірусу CoronaVac, якою вакцинують і українців, дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплень цим препаратом.
Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що відразу після щеплення другий дозою вакцини від COVID-19 українці зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі.
Також дивіться, як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу