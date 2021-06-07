Литва почала видавати цифрові COVID-сертифікати ЄС

Він спростить процедури перевірки на прикордонних пунктах, проте, кожна з країн може встановлювати власні вимоги

З сьогоднішнього дня, 7 червня, Литва почала видавати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу тим, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався, або здав тест на COVID-19.

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Про це повідомляє видання Delfi.

Таким чином очікується, що цифровий ковід-сертифікат ЄС спростить процедури перевірки на прикордонних пунктах.

Кожна з країн може встановлювати власні вимоги. Проте додаткові обмеження не застосовуються до вакцинованих від коронавірусу через:

тиждень після вакцинації другий дозою Pfizer;

два тижні після другої дози Moderna;

15 діб після другої дози AstraZeneca;

два тижні після дози Johnson & Johnson.

Також обмеження не застосовуються для тих, хто перехворів на коронавірус (якщо не минуло 180 днів з моменту діагнозу).

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Тим часом в Україні схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцини від коронавірусу CoronaVac, якою вакцинують і українців, дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплень цим препаратом.

Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що відразу після щеплення другий дозою вакцини від COVID-19 українці зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі.

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