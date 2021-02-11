Литва не купуватиме "Супутник V", зокрема через війну на Донбасі

У Литві заявили, що на ринку достатньо вакцин і без російської

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пояснив небажання його країни купувати російську вакцину "Супутник V" зокрема тим, що Росія на ці гроші буде закуповувати амуніцію для ведення бойових дій на сході України.

Реклама

Про це повідомляє видання Delfi.

Ландсбергіс підкреслив, що Литва на гроші платників податків може купувати вакцину тільки у країн, "цінності яких близькі нам".

"Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші буде купувати амуніцію, для, наприклад, використання в Східній Україні", – сказав міністр.

Він також зазначив, що вакцин на світовому ринку достатньо і підтримав позицію прем'єра країни Інгріди Шимоніте, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її зареєструє Європейське агентство лікарських засобів.

Реклама

"За моїми даними, зараз є сотні виробників, які чекають затвердження своїх вакцин. Навіть якщо більшість їх не пройде процес дослідження та реєстрації, однаково вакцин на ринку вистачить", – сказав Ландсбергіс.

В тренді Підтасовки проти протоколу: чому ефективність вакцини Супутник V викликає сумніви

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр країни Інгрида Шимоніте заявила, що Литва не має наміру вакцинувати своїх громадян російською вакциною від коронавірусу "Супутник V" і вважає її "гібридною зброєю" президента РФ Володимира Путіна.

Ми також повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою заборонив реєструвати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама