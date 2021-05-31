Литва оголосила Шарія персоною нон грата – ЗМІ

Також українського блогера позбавили статусу біженця, який він отримав в 2012 році

Литва позбавила українського блогера Анатолія Шарія статусу біженця і оголосила його персоною нон грата.

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними видання, це сталося 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення.

Зазначається, що українець користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.

Джерело також підтвердило, що Шарія позбавили статусу біженця, який він отримав в 2012 році.

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"Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича, коли здавалося, що він біжить від режиму Януковича", – додав співрозмовник.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 лютого Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте детальніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді.

Крім того, 2 березня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих і дозволив затримання оголошеного в розшук блогера Анатолія Шарія.