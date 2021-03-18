Литва вимагає посилити санкції проти Росії: Не виконує зобов'язань по Донбасу

Вільнюс закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії за її агресію на сході України.
Про це президент Литви Гітанас Науседа, який відвідав Київ з офіційним візитом, заявив на спільному брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Ми виступаємо за втілення "нормандського формату", але не можемо спокійно дивитися на те, що Росія не виконує своїх зобов'язань. Ми не бачимо спроб РФ закінчити війну на Донбасі і тому закликаємо демократичні держави зміцнювати санкції проти Російської Федерації", – сказав литовський лідер.
Окрім того, Науседа підтримав ідею створення Кримської платформи.
"Литва не визнає анексії Криму, активно декларує в європейських інституціях і в ООН, що це злочин. Ми говоримо: "Крим – це Україна!". Ми підтримуємо українську ініціативу створити Кримську платформу, яка не визнає кримської окупації", – підкреслив він.
Нагадаємо, на брифінгу з Науседою Зеленський розповів, коли проясниться ситуація щодо зустрічі "Нормандської четвірки".
Також повідомлялося, що 18 березня Зеленський і Науседа підписали важливу декларацію про європейську перспективу України.
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