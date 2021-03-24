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Локдаун на Великдень: у Польщі з суботи посилять карантин

24 березня, 01:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Бізнесу обіцяють підтримку

Уряд Польщі посилить карантин у зв'язку з коронавірусом на католицькі великодні свята – з 27 березня по 10 квітня. Цього року Великдень у Польщі випадає на 4 квітня.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає RMF24.

Що саме зміниться, глава уряду пообіцяв оголосити не пізніше четверга, 25 березня.

"Навколо нас німці, чехи, інші країни впроваджують нові обмеження, і ми також представимо деякі нові обмеження на наступні два тижні найпізніше в четвер, щоб знову придушити вірус", – сказав Моравецький.

Він роз'яснив, що рішення про конкретні обмеження ухвалюватиметься на основі кількох параметрів: кількість госпіталізованих, зростання заражень, смертність, а також виходячи з ситуації з коронавірусом у сусідніх країнах.

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Моравецький попередив, що Польща "про всяк випадок повинна готуватися до складніших сценаріїв" і пообіцяв підтримку готельного бізнесу, гастрономії та туризму.

Нагадаємо, влада Німеччини продовжить жорсткий карантин до 18 квітня – переговори про це ведуться між канцлером Ангелою Меркель і прем'єрами федеральних земель.

Тим часом в Україні в червоних зонах тепер доведеться носити маски навіть на вулиці- 22 березня Кабмін ухвалив постанову про це.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Польща Великдень коронавірус локдаун
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