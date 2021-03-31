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Локдаун незаконний. Суд Бельгії наказав скасувати карантин

31 березня, 15:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Уряд зобов'язаний за 30 днів зняти всі обмеження

Влада Бельгії зобов'язана за місяць скасувати карантинні заходи, які були введені через пандемію коронавірусу – суд визнав їх незаконними.

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Про це повідомляє бельгійська газета Le Soir.

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Суд першої інстанції в Брюсселі прийняв відповідну постанову, задовольнивши позов Ліги прав людини, поданий близько трьох тижнів тому. Представники організації заявили, що антікоронавірусні заходи обмежують фундаментальні свободи в Бельгії.

Нагадаємо, що наразі в Бельгії заборонено роботу ресторанів, об'єктів культури і спорту, в школах скасовані заняття, а громадянам заборонено відпочивати за кордоном.

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Суд не знайшов достатньої юридичної бази для обмежень – в законі від 2007 року, на який посилався Кабмін, коли вводив і щоразу продовжував локдаун з жовтня 2020 року, таких заходів немає.

Тому уряду королівства дали 30 днів, аби їх скасувати. За кожен день поза відведеним терміном владі доведеться заплатити 5 тисяч євро штрафу. У Кабміну є можливість оскаржити це рішення.

Також ми писали, що в Бельгії собак навчили виявляти хворих на коронавірус за запахом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Бельгія карантин коронавірус COVID-19 локдаун
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