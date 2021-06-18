Лукашенку зроблять боляче. ЄС узгодив санкції проти Білорусі

Три великих сектору білоруської економіки – калійна, нафтова індустрія і банки – потраплять під удар через інцидент із лайнером Ryanair і арешт Протасевича

ЄС придумав, як покарати Мінськ за захоплення літака і викрадення журналіста. Фото: колаж "Сьогодні"

На додачу до персональних санкцій, під які потраплять десятки чиновників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Європейський Союз введе і секторальні заходи проти економіки держави.

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Про це 18 червня повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"На раді із закордонних справ у понеділок домовилися щодо угоди про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі у трьох сферах – калійних добривах, банківській справі та нафті – з політичним "зеленим світлом", -написав Йозвяк в Twitter.

Остаточне ухвалення санкцій очікується вже найближчими днями.

Нагадаємо, що 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в мінському аеропорту літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину-росіянку Софію Сапегу.

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Це призвело до того, що Євросоюз і Україна зупинили авіасполучення з Білоруссю. Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС включить в "чорний список" чиновників із міністерств оборони і транспорту Білорусі, ВВС, Мінського аеропорту і цивільної авіації.

При цьому Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими: