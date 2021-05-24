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Лукашенко догрався. ЄС готовий закрити авіасполучення з Білоруссю

24 травня, 13:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сьогодні країни ЄС розглянуть питання зупинки польотів європейських авіакомпаній в Білорусь

Країни Європейського Союзу готові до зупинки авіасполучення з Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.

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Про це повідомляє Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO).

Можливість зупинки польотів європейських авіакомпаній і наземних перевезень між Білоруссю і Євросоюзом ЄС розгляне в понеділок, 24 травня.

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За даними ЗМІ, фракція Європейської народної партії – найбільша в Європарламенті – закликала ЄС повністю припинити авіасполучення з Білоруссю.

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Як відомо, саміт Євросоюзу був запланований раніше на 24-25 травня в Брюсселі, на ньому планували обговорити проблеми пандемії коронавірусу і відносини з Росією. Після інциденту з літаком до порядку денного вирішили внести питання про санкції проти Білорусі.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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