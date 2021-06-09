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Полюбляв Середньовіччя і Гітлера. ЗМІ дізналися про життя чоловіка, який вдарив Макрона по обличчю

9 червня 2021 21:18

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Слідчі вважають Даміена Тарела божевільним геймером, що заплутався, – про що каже його сторінка в Instagram

У нападника в голові була "ідеологічна каша", вважають слідчі. Фото: колаж "Сьогодні"

У нападника в голові була "ідеологічна каша", вважають слідчі. Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік, який публічно вдарив президента Франції Еммануеля Макрона по обличчю, захоплюється середньовічними реконструкціями і Адольфом Гітлером.

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Про це повідомляє Le Parisien.

Чоловіком, який напав на французького лідера, виявився 28-річний Деміан Тарел. Під час обшуків у нього вдома знайшли копію книги "Майн кампф", зброю, радянський прапор, японські комікси і військові симулятори.

Деміан Тарел. Фото: instagram.com/fossillusse

Деміан Тарел. Фото: instagram.com/fossillusse

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На цьому тлі слідчі дійшли висновку, що у чоловіка в голові "ідеологічна каша". Наближене до розслідування джерело описує Тарела як "трохи заплутаного, трохи божевільного і трохи геймера".

Фото: instagram.com/fossillusse

Фото: instagram.com/fossillusse

Чоловік виявився керівником місцевого клубу історичних європейських бойових мистецтв, зокрема традиційного фехтування.

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Туреччина почала чистити Мармурове море. Фото: REUTERS/UB

Разом з ним за образи на адресу Макрона був заарештований і його приятель-одноліток. Зараз вони перебувають під вартою.

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Фото: instagram.com/fossillusse

Фото: instagram.com/fossillusse

Нагадаємо, що сам інцидент стався 8 червня під час візиту Макрона до департаменту Дром. Вдаривши президента, Тарел вигукував французький королівський бойовий клич "Монжуа Сен-Дені". Сам Макрон закликає не перебільшувати значимість події, вважаючи це одиничним випадком.

Нагадаємо, що минулого місяця після скасування заборони на роботу кафе в Парижі Макрон відвідав один із паризьких закладів і підняв тост за Україну.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті:

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