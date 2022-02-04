Макрон їде до Зеленського – названо дату візиту в Україну

Напередодні переговорів із Зеленським Макрон зустрінеться з Путіним

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Емманюель Макрон 8 лютого відвідає Україну та зустрінеться з главою української держави Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на Єлисейський палац.

За інформацією видання, за день до цього, 7 лютого, він відвідає Росію та проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Реклама

Це вже традиція

Президент Франції завжди перед телефонними переговорами з президентом України напередодні телефонує російському лідеру Володимиру Путіну. Аналогічна ситуація буде й під час зустрічі лідерів.

Переговори Зеленського та Макрона

3 лютого Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном обговорив протидію викликам безпеки та активізацію "нормандського формату".

Президент України Володимир Зеленський 28 січня поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами українського лідера, вони обговорювали зустріч у "нормандському форматі".

Реклама

"З'явився перший документ з 2019 року. Домовилися не зменшувати темпу. Поки умови сприяють, потрібно зустрічатися і говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", – сказав Зеленський.

Путін поставив Макрону умову

21 грудня відбулася чергова телефонна розмова між президентом Франції Емманюелем Макроном та російським лідером Володимиром Путіним. Путін розповів, що чекає від Києва конкретних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а від Парижа – підтримки угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.