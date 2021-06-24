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Макрон на саміті ЄС: "Необхідний діалог з Росією"

24 червня 2021 20:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Цей діалог, необхідний для стабільності європейського континенту", – стверджує французький президент

Макрон офіційно підтримав відновлення контактів між Європою і Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Макрон офіційно підтримав відновлення контактів між Європою і Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Діалог Європейського Союзу з Росією необхідний, щоб Європа могла відстоювати свої інтереси перед Кремлем, стверджує президент Франції Еммануель Макрон.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми підтримуємо проведення діалогу з Росією для відстоювання наших європейських інтересів з проявом вимогливості ... цей діалог, необхідний для стабільності європейського континенту", – сказав Макрон перед самітом ЄС в Брюсселі 24 червня.

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У відносинах з Кремлем Європа не може "дотримуватися чисто реактивної логіки".

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"Я сподіваюся, що при реальній європейській єдності і координації ми зможемо вести цей діалог", – додав французький президент.

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На думку Макрона, такий підхід краще, ніж реагувати на кожен окремий випадок.

Крім того, раніше цього самого дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз має налагодити прямий діалог з керівництвом Росії і виробити єдиний підхід до провокацій з боку Москви.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Меркель виступила за відновлення самітів ЄС – РФ і пропонувала запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Євросоюзу. Макрон її підритмав.

Дивіться, про що ще говорили в Україні та світі 24 червня:

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