Макрон на саміті ЄС: "Необхідний діалог з Росією"

"Цей діалог, необхідний для стабільності європейського континенту", – стверджує французький президент

Макрон офіційно підтримав відновлення контактів між Європою і Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Діалог Європейського Союзу з Росією необхідний, щоб Європа могла відстоювати свої інтереси перед Кремлем, стверджує президент Франції Еммануель Макрон.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми підтримуємо проведення діалогу з Росією для відстоювання наших європейських інтересів з проявом вимогливості ... цей діалог, необхідний для стабільності європейського континенту", – сказав Макрон перед самітом ЄС в Брюсселі 24 червня.

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У відносинах з Кремлем Європа не може "дотримуватися чисто реактивної логіки".

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"Я сподіваюся, що при реальній європейській єдності і координації ми зможемо вести цей діалог", – додав французький президент.

На думку Макрона, такий підхід краще, ніж реагувати на кожен окремий випадок.

Крім того, раніше цього самого дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз має налагодити прямий діалог з керівництвом Росії і виробити єдиний підхід до провокацій з боку Москви.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Меркель виступила за відновлення самітів ЄС – РФ і пропонувала запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Євросоюзу. Макрон її підритмав.

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