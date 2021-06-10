Макрон отримав ляпаса. Порушника чекає негайний суд

За ляпас Макрону чоловіка судитимуть
Справа чоловіка, який напав на президента Франції Еммануеля Макрона і публічно вдарив його по обличчю, суд розгляне в екстреному порядку.
Про це повідомляє Euronews.
Судове засідання відбудеться согодні, 10 червня. Заарештований 28-річний Деміан тарелі під час слухань підтвердив свої дії.
Інцидент стався 8 червня о муніципалітеті Тен-л'Ермітаж, що розташований в департаменті Дром на південному сході країни.
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Як розповів прокурор Алекс Перрін, підозрюваний має зв'язку з рухом "жовтих жилетів" і розділяє ультраправі думки. Він пояснив, що "діяв інстинктивно", щоб висловити своє невдоволення.
За образи на адресу Макрона був заарештований і його приятель-однолітка.
Обвинувачені є членами місцевих груп, пов'язаних з "бойовими мистецтвами і середньовіччям", сказав прокурор.
Нагадаємо, ЗМІ дізналися про життя чоловіка, який вдарив Макрона по обличчю.