Макрон проти збільшення бюджету НАТО для фінансування "мертвого мозку" – Reuters

Французькі дипломати вважають, що це може підірвати оборонні пріоритети не тільки Франції, а й усього Євросоюзу

Франція вважає, що збільшення бюджету НАТО і план з надання альянсу більшої гнучкості в боротьбі з військовими погрозами, зміною клімату і підйомом Китаю, який коштує 20 мільярдів доларів, може підірвати її оборонні пріоритети.

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Про це повідомляє Reuters.

Що сталося?

Все почалося з того, що ще в лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-союзникам не покладатися на нинішню систему, яку кожна держава оплачує для своїх власних військових операцій, а вкладати більше грошей в існуючі загальні бюджети.

Ця пропозиція направлена на те, щоб прислухатися до попередження президента Франції Еммануеля Макрона від 2019 року про те, що НАТО "мертвий мозок". За його словами, альянсу, створеному в 1949 році для стримування військової загрози з боку Радянського Союзу, бракувало чіткої політичної стратегії в багатополярному світі після закінчення холодної війни.

Отже, протягом 10 років Франція повинна вкласти 20 мільярдів доларів до загального бюджету.

Як відреагували у Франції?

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"Якщо ідея полягає в тому, щоб різко збільшити внесок країн в загальні бюджети і змінити філософію НАТО, переходячи від національної відповідальності до ослаблення відповідальності, то відповідь Франції буде однозначно негативною", – сказало джерело в міністерстві збройних сил Франції.

Французькі дипломати вважають, що ця ідея навряд чи принесе користь французьким військовим пріоритетам і ризикує відвернути увагу і ресурси від створення слабких оборонних потенціалів серед держав-членів Європейського союзу.

У той же час, Париж відкритий до переговорів, зараз Франція виконує поставлене НАТО завдання витратити 2% своєї економічної продукції на оборону. А Столтенберг зустрівся з Макроном в Парижі 21 травня, і похвалив президента Франції за "значні інвестиції в оборону".

Що кажуть інші країни-члени НАТО?

Канада, Німеччина та інші європейські країни, перш ніж вкласти гроші в загальний бюджет, хочуть знати, на що їх витратять.

"Деякі європейці запитують: ми створюємо НАТО чи нарощуємо обороноздатність ЄС на додаток до НАТО? Кожен євро можна витратити тільки один раз", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

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Столтенберг заявив, що країни-союзники можуть інвестувати в модернізацію баз для адаптації до зміни клімату, захисту телекомунікаційних та комп'ютерних мереж від кібератак і в космосі.

"Якщо ми хочемо робити більше, нам також потрібно більше ресурсів", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберг скупчення російських військ біля кордонів України.