Лікарні не справляються: в Естонії з 11 березня ще більше посилюють локдаун

У Естонії на позачерговому засіданні уряду ухвалили рішення запровадити з 11 березня щонайменше на місяць ще більш масштабні обмеження у зв'язку з поширенням у країні COVID-19.

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Про це йдеться в заяві естонського уряду.

"Свіжі дані показують, що більш агресивний британський штам коронавірусу поширений в Естонії ширше, ніж прогнозувалося. Наша медична система в кризі", – сказала прем'єр-міністр Кая Каллас.

За її словами, особливо критична ситуація в Таллінні і Північній Естонії, де дієздатність лікарень виявилася під значним тиском, але ситуація серйозна по всій країні.

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"Тому уряд вирішив запровадити додаткові обмеження, метою яких є зменшити до мінімуму контакти між людьми. Тільки так можливо вийти з цієї кризи", – пояснила Каллас.

У чому додатково обмежили естонців

Вимагають без крайньої необхідності не водити дітей до дитячого садка.

У школах запроваджують дистанційне навчання, зокрема для початкових класів.

Заборонені спортивні змагання та публічні заходи у сфері культури і розваг.

Закриваються спортзали, басейни і лазні.

Не працюватимуть магазини, за винятком продуктових, аптек, оптик, телекомунікаційних фірм, зоомагазинів і заправних станцій. Підприємства громадського харчування можуть продавати їжу на винос.

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Нагадаємо, лише 10 днів тому в Естонії вже посилювали локдаун(з 1 по 28 березня), тоді було впроваджено не такі жорсткі обмеження.

На початку березня уряд сусідньої з Естонією Фінляндії також оголосив про режим НС і заговорив про можливість обмеження пересування.

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