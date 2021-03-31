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Меркель і Макрон закликали Путіна до переговорів у "нормандському форматі"

31 березня, 02:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Франції поклав відповідальність за стабілізацію на Донбасі на Росію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон під час відеоконференції з главою Росії Володимиром Путіним закликали провести переговори у "нормандському форматі".

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Про це повідомила прес-служба канцлера Німеччини.

Згідно з повідомленням, під час переговорів 30 березня обговорювалося зокрема врегулювання конфлікту на сході України.

"Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів в нормандському форматі з реалізації Мінських домовленостей", – зазначила прес-служба.

Тим часом у Макрона заявили, що під час переговорів з Меркель і Путіним президент Франції підкреслив необхідність того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню на сході України та вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання Мінських угод.

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Зазначимо, на думку глави МЗС України Дмитра Кулеби, президент Франції Еммануель Макрон має достатню політичну вагу, щоб переконати Володимира Путіна повернутися за стіл переговорів із мирного врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, під час відеоконференції 30 березня Володимир Путін, Ангела Меркель і Еммануель Макрон зокрема обговорили ситуацію на Донбасі, реєстрацію вакцини "Супутник V" у Європі і ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Також говорили про Білорусь, Лівію та Сирію і іранську ядерну програму.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас Ангела Меркель Володимир Путін нормандський формат Еммануель Макрон
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