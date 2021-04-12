Меркель назвала найгірший момент на всю епідемію COVID-19

Зараз на кону знаходиться економічний розвиток Німеччини

Третя хвиля пандемії COVID-19, з якою зараз бореться Німеччина, ставить під загрозу подальше економічне зростання країни, вважає канцлер Ангела Меркель ..

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Про це повідомляє Die Welt.

"Ми маємо визнати, що для нас ця третя хвиля, мабуть, найжорсткіша", – заявила Меркель 12 квітня на відкритті цифрової промислової виставки Hannover Messe.

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Вона зазначила, що зараз в ФРН завелика кількість інфікованих, а завантаження відділень інтенсивної терапії щодня зростає.

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Аби побороти третю хвилю, Меркель покладає надію на вакцинацію населення країни, а допоки цього не вдалося досягти, необхідно проводити масове тестування.

"Подальший економічний розвиток у вирішальній мірі залежить від того, наскільки швидко ми зможемо взяти інфекцію під контроль", – підкреслила німецький лідер.

При цьому вона закликала світ до спільних дій в боротьбі з пандемією, тому що навіть вакцинація однієї країни не виключає появи нових мутацій вірусу, проти яких існуючі вакцини будуть менш ефективні або ж зовсім недієвими.

Крім того, Меркель закликає Європу диверсифікувати ланцюжки поставок вакцини, а також прагнути до "вакцинної незалежності".

Нагадаємо, раніше німецька влада пообіцяли привілеї тим, хто зробив щеплення від коронавірусу і у кого виробився імунітет.

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Але при цьому через ризик виникнення тромбів у вакцинованих Німеччина обмежила використання вакцини AstraZeneca серед літніх людей.

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