Меркель пояснила, навіщо хотіла покликати Путіна на саміт ЄС

Німецька канцлерка невдоволена, що тільки Байден провів саміт з президентом Росії – у Європи мають бути схожі зустрічі

Канцлер Німеччини не вважає діалог ЄС з Кремлем заохоченням Путіну. Фото: колаж "Сьогодні"

Країнам Європи недостатньо, щоб їм просто розповідали про зустрічах політичного керівництва США з президентом Росії Володимиром Путіним. ЄС має самостійно вести прямий діалог з Кремлем, вважає канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Реклама

Про це повідомляє Stern.

"Багато говоримо про суверенітет Європи ... суверенна Європа має бути здатною відстоювати свої інтереси на схожих зустрічах", – сказала Меркель, маючи на увазі саміт США – РФ.

Читайте також: Хто є хто. Реакція лідерів ЄС на пропозицію про саміт з Путіним

Німецька канцлерка вважає, що мова йде про суверенітет Європи, "а не категорії "заохочення" або "не заохочення". Меркель визнала, що країни Євросоюзу ведуть діалог з Росією окремо, але вона не бачить в цьому плюсів, ЄС потрібні спільні канали.

Реклама "Було б краще, якби у нас були спільні канали діалогу для всіх країн-членів, наших інститутів – Єврокомісії і голови Ради – з Росією, аніж якби окремі чи багато країн робили це окремо, тому що ми хочемо мати спільну думку щодо відносин з Росією", – заявила Меркель. Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців Нагадаємо, що на недавньому саміті ЄС Німеччина запропонувала відновити формат переговорів з Росією на найвищому рівні, який був перерваний після незаконної окупації Криму в 2014 році. Її підтримали Франція і деякі інші країни Західної Європи. Однак країни Євросоюзу відкинули таку пропозицію. В МЗС України вже заявили, що вимагатимуть від Франції та Німеччини пояснень. Про що ще говорять 25 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: