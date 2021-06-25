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Меркель пояснила, навіщо хотіла покликати Путіна на саміт ЄС

25 червня 2021 15:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Німецька канцлерка невдоволена, що тільки Байден провів саміт з президентом Росії – у Європи мають бути схожі зустрічі

Канцлер Німеччини не вважає діалог ЄС з Кремлем заохоченням Путіну. Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини не вважає діалог ЄС з Кремлем заохоченням Путіну. Фото: колаж "Сьогодні"

Країнам Європи недостатньо, щоб їм просто розповідали про зустрічах політичного керівництва США з президентом Росії Володимиром Путіним. ЄС має самостійно вести прямий діалог з Кремлем, вважає канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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Про це повідомляє Stern.

"Багато говоримо про суверенітет Європи ... суверенна Європа має бути здатною відстоювати свої інтереси на схожих зустрічах", – сказала Меркель, маючи на увазі саміт США – РФ.

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Німецька канцлерка вважає, що мова йде про суверенітет Європи, "а не категорії "заохочення" або "не заохочення". Меркель визнала, що країни Євросоюзу ведуть діалог з Росією окремо, але вона не бачить в цьому плюсів, ЄС потрібні спільні канали.

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