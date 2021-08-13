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Меркель перед зустріччю із Зеленським заїде до Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
13 серпня, 12:58
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Спочатку Меркель оголосила про візит в Україну, а тепер вирішила наостанок побачитись іще й з господарем Кремля
Меркель останній раз зустрінеться з Путіним і Зеленським як канцлерка. Колаж "Сьогодні"
Меркель останній раз зустрінеться з Путіним і Зеленським як канцлерка. Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня приїде в Москву перед візитом в Україну.

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Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффан Зайберт, передає Інтерфакс.

Цей візит до Росії стане для Меркель останнім в якості німецького канцлера. За його словами, в Москві вона зустрінеться з президентом Росії.

"Канцлер в п'ятницю відвідає Москву, а в неділю – Київ. Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом (РФ. – Ред.)", – сказав Зайберт і додав, що поки не може повідомити інших деталей програми візиту.

Меркель в Україні

  • На наступний день після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Поки невідомо, чи буде на ньому представляти Німеччину саме Меркель і чи прийме вона участь у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня.
  • Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вчергове спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газогону.
  • А самій Меркель на посаді канцлерки ФРН залишилося недовго – наприкінці вересня відбудуться парламентські вибори у Німеччині і буде обраний новий канцлер.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 22 серпня канцлер Німеччина повинна приїхати з візитом до Києва для переговорів з президентом Володимиром Зеленським. Як заявляли в Офісі президента, будуть підняті питання, що стосуються переговорів про мир на Донбасі, безпеки в ширшому сенсі, у тому числі і в газовій сфері. Прессекретар глави держави Сергій Никифоров озвучив ключову тему на переговорах Зеленського з Меркель.

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Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський побував у Німеччині з дводенним робочим візитом. Український лідер зустрівся з очільником Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, 12 липня провів переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайером і канцлеркою Ангелою Меркель. Читайте детальніше, чим завершилися переговори Зеленського і Меркель.

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