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Меркель: Уявити не могла, що Путін нападе на Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 жовтня, 12:47
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Меркель в шоці від вчинку Путіна. Колаж "Сьогодні"
Меркель в шоці від вчинку Путіна. Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель була шокована у 2014 році діям президента РФ Володимира Путіна – вона ніяк не очікувала вторгнення Росії в Україну. Про це вона розповіла в інтерв'ю німецьким ЗМІ, передає НВ.

"При вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і на сході України – практично поруч з Євросоюзом – дійде до таких військових зіткнень", – сказала вона.

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Меркель зазначила, що ще в далекому 2001 році, коли Путін тільки починав керувати Росією, вже помітила серйозні з ним розбіжності.

"Мені завжди було зрозуміло, ще тоді, коли він у 2001 році говорив в Бундестазі (виступ Путіна в німецькому парламенті. – Ред.), що є значні розбіжності. Для російського президента розпад Радянського Союзу є сумною подією. Ми ж навпаки відчуваємо радість стосовно закінчення "холодної війни", німецької та європейської єдності", – підкреслила канцлер.

Меркель йде з політики

  • Влітку Ангела Меркель востаннє на посту канцлера Німеччини відвідала з візитом США, Росію та Україну. Наприкінці вересня пройшли вибори в Бундестаг, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.
  • Але варто зазначити, що процес формування нового уряду й обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися.
  • Ексглава МЗС України Павло Клімкін відзначав, що Путін в очі брехав Меркель, тому вона не буде працювати на нього після відходу з політики, як це зробив колишній німецький канцлер Герхард Шредер (глава ради директорів "Роснефти").
  • А у квітні цього року під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи Меркель відповіла на питання українського депутата, чи є Путін вбивцею, як про це раніше говорив Байден.

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