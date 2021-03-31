У Франції мігранти врятували немовля з пожежі і стали героями: відео

У Франції група мігрантів врятувала з пожежі сім'ю з немовлям і тепер може отримати за це громадянство.
Про це повідомляє 20 minutes.
Інцидент трапився в місті Нант. Дізнавшись про пожежу в одному з багатоквартирних будинків, лідер місцевої молодіжної організації Кенза Зеккар організувала імпровізовану рятувальну операцію, в якій брав участь і її чоловік.
Молоді люди вилізли по фасаду будівлі і зуміли дістати з палаючої квартири на третьому поверсі молоду сім'ю.
Однак їхню шестимісячну доньку довелося скинути на матраци, які знесли під будинок. Дівчинку госпіталізували в критичному стані, але зараз вона йде на поправку. Чоловік на ім'я Тахмід, який брав участь у порятунку, стверджує, що це було єдиним можливим рішенням.
Вогонь поширився й на інші квартири, але прибулим пожежникам вдалося врятувати ще кількох осіб.
Тепер активісти вимагають видати офіційні документи і надати житло трьом мігрантам, які брали участь у порятунку. Також ініційовано петицію до президента Еммануеля Макрона з відповідним закликом.
Цікаво, що аналогічний випадок стався кілька років тому в Парижі, де мігрант з Малі виліз по фасаду будинку, щоб врятувати звисаючу з п'ятого поверху дитину. Пізніше Макрон особисто подякував йому і надав громадянство.
А в 2019 році українець Андрій Сироватський та його сім'я отримали польське громадянство за героїчний порятунок чоловіком потерпілих у ДТП.
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