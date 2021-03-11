Мільйони заражених і мільярди у локдауні: що пережив світ за рік COVID-19 (відео)

Викликана китайським коронавірусом пандемія призвела до критичної ситуації у всьому світі

Сьогодні рік, як людство живе за новими правилами. Робота та навчання дистанційно, вечірки й побачення в інтернеті та жодних обіймів. 11 березня 2020-го Всесвітня організація охорони здоров'я визнала COVID-19 глобальною проблемою. Такій пандемії аналогів в історії не було. Мільйони заражених і мільярди людей у локдауні.

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Що пережив світ за цей рік – у новинах "Сьогодні" нагадала Катерина Кікоть.

На початку 2020 року про китайське місто Ухань говорили всі. Мовляв, там завівся досі невідомий смертельний вірус, що спричиняє атипову пневмонію. Наприкінці січня 11-мільйонний мегаполіс закрили на карантин. Життя ніби зупинилося, вулиці спорожніли. У місті рекордними темпами будували польові шпиталі та заливали все антисептиком

І поки весь світ, затамувавши подих, спостерігав за кадрами з Китаю – проблема перестала бути локальною. Коронавірус почав розповсюджуватися за межами Піднебесної. І вже за півтора місяця 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію.

Відео: Сьогодні

"Ми глибоко занепокоєні тривожним рівнем поширення інфекції та тим, наскільки вона тяжка. Тому за нашими оцінками COVID -19 можна охарактеризувати як пандемію", – заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Тоді на планеті було лише 118 тисяч заражень і трохи більше 4 тисяч летальних випадків. Пік у Китаї вже минув, а для решти світу все лише починалося.

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Осередком пошесті стала Європа. Найбільше вірус вдарив по Італії. Переповнені лікарні, щоденна приголомшлива статистика смертей.

Президент Європейського товариства інтенсивної терапії Мауріціо Чекконі заявив:

"Тоді ми вирішили опублікувати лист до всього світу і сказати просту річ – підготуйтеся! Бо загроза справжня. І важливо не лише, щоб були ліжка в реанімаціях, а треба всіма силами стримувати поширення інфекції".

Влада країни запровадила суворий локдаун. Колись переповнені туристами площі італійських міст спорожніли. Штрафи за нехтування карантином сягали 3 тисяч євро. Утім, і в режимі самоізоляції люди не занепадали духом. Влаштовували вечірки на балконах та рятувалися музикою

Слідом за Італією коронавірусну естафету підхопила Іспанія. Ситуація була така критична, що головний льодовий палац Мадрида перетворили на морг, де зберігали тіла загиблих.

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За нею – Німеччина, Франція та решта країн Старого Світу. Далі лавина коронавірусу накрила Сполучені Штати.

Авіаіндустрія постраждала від пандемії чи не найбільше. Так само як і всі інші галузі, що не змогли перейти в онлайн – туризм, ресторанний бізнес та сфера послуг.

Нині країни світу переживають уже третю-четверту хвилю коронавірусу. Маски, дистанція та антисептики залишаться з нами надовго. Дослідники кажуть, що пандемія точно не звершиться цього року і ймовірно триватиме й наступного.

"Цей рік був повний викликів, але ми маємо дуже пишатися медиками та дослідниками. Це було щось таке, чого рік тому ми ще не знали. А зараз знайшли способи ліпше його розпізнавати та лікувати", – каже Мауріціо Чекконі.

Досі немає стовідсотково ефективних ліків, які гарантують одужання від ковіду. Проте вперше в історії людства в рекордні строки з’явилися вакцини проти коронавірусу, і у світі почалася масова імунізація, яка й дає надію.

Нагадаємо, головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що британський штам коронавірусу значно сильніший за китайський.

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Також писалося, що глава уряду Денис Шмигаль попередив: в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, але медична система країни готова до цього.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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