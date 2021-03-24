Міністр випадково "злив" у Facebook секрети Міноборони Румунії: фото

Знімок з секретними даними кілька хвилин перебував у громадському доступі

Міністр оборони Румунії Ніколає Чуке осоромився, випадково опублікувавши в соцмережах знімок з конфіденційними даними.

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Про те, що трапилося повідомляє місцевий портал G4 Media.

23 березня на своїй сторінці в Facebook Чуке розповів про візит до Академії Сухопутних військ ім. Ніколає Белческу в місті Сібіу. Публікацію супроводили трьома десятками фото.

Фото: facebook.com/IonelNicolaeCiuca

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На одній з них виявилися відображені дані доступу до рахунків і відеоконференцій, а також номери телефонів, які використовують співробітники кол-центру румунського Міноборони.

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Усвідомивши свою помилку, Чуке через кілька хвилин видалив скандальні фото. Але, оскільки користувачі встигли їх зберегти і поширити в інтернеті, все паролі довелося замінити.

Сама публікація все ще доступна.

У Міноборони те, що трапилося, поки не коментували, проте, ймовірно, курйоз стався з вини не саме Чуке, а адміністраторів, які ведуть публічну сторінку в соцмережі від його імені.

Нагадаємо, в грудні минулого року високопоставлена чиновниця в Бельгії в своєму Twitter розсекретила дані про ціни і заплановані обсяги закупівлі вакцин від коронавірусу.

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А в листопаді міністр оборони Нідерландів опублікував інформацію, завдяки якій голландський журналіст "вторгся" на конфіденційну відеоконференцію глав Міноборони країн-членво ЄС.

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