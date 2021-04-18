Міноборони Німеччини: Росія – конкретна загроза для Європи

У Німеччині згадали про російську зброю і військові дії у центрі Європи, які загрожують не тільки Україні

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбавер вважає, що Росія становить "конкретну і безпосередню" загрозу безпеці Європи.

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Про це вона заявила, виступаючи на заході Фонду Конрада Аденауера, передає DPA.

"Російська зброя і військові дії в центрі Європи створили реальні загрози", – заявила глава Міноборони.

Вона підкреслила, що розгортання додаткових російських військ уздовж кордону з Україною було спрямовано явно не на те, щоб вселити довіру, а на те, щоб "спровокувати реакцію".

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон також посилив риторику стосовно Росії. На його думку, міжнародне співтовариство повинне позначити "чіткі червоні лінії" у відносинах з РФ і запроваджувати санкції після будь-якої "неприйнятної поведінки" глави Кремля Володимира Путіна.

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Ми також повідомляли, що після переговорів 16 квітня президенти Франції і України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадали від Росії вивести війська з Криму і відвести їх від українських кордонів.

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