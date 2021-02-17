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Мітинг на підтримку засудженого репера в Іспанії: є затримані та поранені (фото, відео)

17 лютого, 09:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

17 осіб отримали поранення

В Іспанії внаслідок заворушень, пов'язаних з арештом репера Пабло Аселя, затримали щонайменше 14 осіб.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці правоохоронних органів в Twitter.

Повідомляється, що двоє осіб затримані в Барселоні, четверо – у Вікі, восьмеро – у Льєйді. За інформацією служби швидкої допомоги, загалом, 17 осіб отримали поранення, восьмеро з них – госпіталізовані.

Зазначимо, заворушення почалися після акцій на підтримку репера Пабло Аселя, засудженого за прославляння ліворадикального тероризму й образу монархії – у 2018 році суд засудив його до дев'яти місяців ув'язнення за висловлювання зі згадуванням терористичної організації GRAPO.

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Репер мав добровільно прибути до в'язниці 12 лютого, проте відмовився це зробити і 16 лютого забарикадувався в Університеті разом з прихильниками.

Раніше ми повідомляли, що в Іспанії відбулися масові протести проти карантину.

Також нагадаємо, під час протестів в іспанській Каталонії у 2019 році поліцейські застосували силу.

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