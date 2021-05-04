Мовчання в обмін на Супутник V: чи міг чеський віцепрем'єр шантажувати Росію

Ян Гамачек мав намір вирушити до Москви, щоб зам'яти справу про вибухи у Врбетіце

Перший віце-прем'єр, глава МВС і т.в.о. міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек напередодні свого візиту до Москви міг намагатися залагодити скандал навколо вибухів на військових складах під Врбетіце пропозицією про поставку російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

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Про це з посиланням на кілька джерел повідомляє чеське видання Seznam Zpravy.

Через два тижні після того, як прем'єр Бабіш і віце-прем'єр Гамачек опублікували інформацію про спецоперацію російської військової розвідки на складі боєприпасів, у справі несподівано відкрилася цікава деталь.

Гамачека серйозно підозрюють, що він хотів все залагодити з Росією. А його місія в Москву була політичним камуфляжем перед оголошенням про напад у Врбетіце, котра насправді переслідувала іншу мету.

За словами деяких свідків, т.в.о. голови МЗС хотів вирушити до Москви з планом, щоб зам'яти зріючий міжнародний скандал, пов'язаний з вибухами, отримавши обіцянку поставок вакцини і згоду РФ на проведення саміту Джо Байдена і Володимира Путіна в Празі.

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Зустріч нібито відбулася 15 квітня в офісі міністра внутрішніх справ, наступного дня після того, як Гамачек офіційно оголосив, що їде до Росії для переговорів щодо "Супутника V".

У нараді нібито брали участь посол в Росії Вітєзслав Півонька, директор Управління зовнішніх зносин та інформації (розвідки) Марек Шімандл, директор військової розвідки Ян Бероун і начальник поліції Ян Швейдар, а також верховний прокурор Павел Земан. Але на зустрічі був відсутній представник Служби інформації безпеки (контррозвідка), тобто установи, яка розслідує справу Врбетіце.

Однак глава МВС спростував повідомлення журналістів, що хотів обміняти інформацію у справі про вибухи у Врбетіце на поставки "Супутник V".

"Категорично відкидаю припущення в статті, що стосуються начебто наявного у мене прагнення обміняти інформацію у справі про Врбетіце на поставку вакцини "Супутник V", – написав Гамачек у Twitter

Він додав, що стаття грунтується на домислах і брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не зміг підтвердити, тому що цього не було.

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Однак від підтвердив, що з 14 квітня в МВС відбулося кілька зустрічей за участю керівників силових структур, верховного прокурора і посла Чеської Республіки у Москві.

Нагадаємо, 17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства – їх ідентифікували як агентів Головного розвідувального управління під дипломатичним прикриттям.

Влада вважає, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і в результаті якого загинули дві людини.

У поліції Чехії вважають, що до вибуху причетні грушники Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін, які під псевдонімами Руслан Боширов і Олександр Петров організували замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Для в'їзду в країну вони використали паспорт Молдови на ім'я Ніколай Попа і паспорт Таджикистану на ім'я Руслан Табаров.

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