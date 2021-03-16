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Молоді жінки – під загрозою: у вакцини AstraZeneca знайшли небезпечний побічний ефект

16 березня, 21:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Троє з семи постраждалих загинули через "побочку" британо-шведського препарату

Заморожування вакцинації препаратом британо-шведської фармкомпанії AstraZeneca в Німеччині було проведено як запобіжний захід через підозру, що ця вакцина може бути пов'язана з випадками тромбозу. У країні вже зареєстровано сім випадків дуже рідкісних тромбозів головного мозку після вакцинації.

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Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.de.

Ці сім випадків торкнулися людей у віці від 20 до 50 років, заявив Інститут Пауля Ерліха. У шести з них був тромбоз синусів твердої мозкової оболонки, всі – жінки від молодшого до середнього віку, повідомляє Spiegel.de.

"Всі випадки сталися в період між 4 і 16 днями після вакцинації вакциною AstraZeneca проти Covid-19", – йдеться в повідомленні інституту. Троє з семи постраждалих загинули.

Опитані виданням експерти були одностайні в думці, що тут можна побачити закономірність, і що зв'язок між зареєстрованими захворюваннями та вакцинацією AstraZeneca "не є неправдоподібною".

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Отже, кількість випадків після такої вакцинації статистично значно вища за кількість тромбозів церебральних вен, які зазвичай виникають у населення без вакцинації: При цьому хворіють не літні, а люди від молодшого до середнього віку.

"Після розгляду цих фактів Інститут Пауля Ерліха рекомендував тимчасово зупинити вакцинацію вакциною COVID-19 AstraZeneca в Німеччині як запобіжних захід для подальшого аналізу випадків", – підсумував інститут.

Тому протягом тижня експерти Європейської агенції з лікарських засобів (EMA) вивчать, чи впливають отримані дані на співвідношення користь/ризик вакцини AstraZeneca і схвалення вакцини в ЄС.

Нагадаємо, побоювання, що вакцина AstraZeneca може провокувати не тільки тромбоз, а й кровотечі, стали основною причиною, чому влада Швеції призупинила використання цього препарату.

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Зазначимо, EMA поки не бачить доказів того, що препарат AstraZeneca викликає захворювання на тромбоз.

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Німеччина жінки вакцинація вакцина мозок тромб AstraZeneca побічний ефект

Джерело: Сьогодні

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