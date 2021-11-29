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Потужні снігопади накрили північ Іспанії (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 листопада, 11:27
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Дороги замело, а в деяких регіонах заблоковано рух
На країну обрушився шторм. Фото: колаж "Сьогодні"
На країну обрушився шторм. Фото: колаж "Сьогодні"

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та країна Басков. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.

Про це повідомляє Vozpopuli.

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Фото: Twitter
Фото: Twitter

Що наробила негода?

Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки.

Фото: Twitter
Фото: Twitter

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Фото: Twitter
Фото: Twitter

Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин.

Фото: Twitter
Фото: Twitter

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Фото: Twitter
Фото: Twitter

Влада заявила, що на боротьбу зі снігом кинуто близько 850 снігоочисників. Однак через повільне надання допомоги водії вантажівок можуть опинитися у скрутному становищі доти, доки дороги не будуть розчищені.

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Нагадаємо, в січні року, що минає, Іспанія опинилася у владі шторму "Філомена". Його назвали найсильнішим за останні півстоліття. Збитки від циклону склали десятки мільйонів євро.

Фото: Twitter
Фото: Twitter

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