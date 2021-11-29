Потужні снігопади накрили північ Іспанії (відео)

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та країна Басков. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.
Про це повідомляє Vozpopuli.
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Що наробила негода?
Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки.
Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин.
Влада заявила, що на боротьбу зі снігом кинуто близько 850 снігоочисників. Однак через повільне надання допомоги водії вантажівок можуть опинитися у скрутному становищі доти, доки дороги не будуть розчищені.
El tiempo invernal continuó este dia en Europa occidental.- Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 28, 2021
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Vía @forumatmosfer pic.twitter.com/WdDuP3hkRC
Нагадаємо, в січні року, що минає, Іспанія опинилася у владі шторму "Філомена". Його назвали найсильнішим за останні півстоліття. Збитки від циклону склали десятки мільйонів євро.
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