Потужні снігопади накрили північ Іспанії (відео)

Дороги замело, а в деяких регіонах заблоковано рух

На країну обрушився шторм. Фото: колаж "Сьогодні"

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та країна Басков. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.

Про це повідомляє Vozpopuli.

Реклама

Фото: Twitter

Що наробила негода?

Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки.

Фото: Twitter

Реклама

Фото: Twitter

Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин.

Фото: Twitter

Реклама

Фото: Twitter

Влада заявила, що на боротьбу зі снігом кинуто близько 850 снігоочисників. Однак через повільне надання допомоги водії вантажівок можуть опинитися у скрутному становищі доти, доки дороги не будуть розчищені.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Нагадаємо, в січні року, що минає, Іспанія опинилася у владі шторму "Філомена". Його назвали найсильнішим за останні півстоліття. Збитки від циклону склали десятки мільйонів євро.

Фото: Twitter

Читайте інші новини "Сьогодні":