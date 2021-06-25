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Потужний торнадо в Чехії. Кількість постраждалих сильно зросла

25 червня 2021 8:33

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рятувальники продовжують усувати наслідки руйнівної стихії, зокрема, розбирають завали, під якими можуть бути ще люди

Наслідки торнадо в Чехії. Фото: twitter.com/CT24zive

Наслідки торнадо в Чехії. Фото: twitter.com/CT24zive

Потужний торнадо, який пронісся напередодні в Чехії, зруйнував сім сіл і місто Годонін неподалік кордонів з Австрією і Словаччиною. Постраждали близько 300 осіб.

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Про це повідомляє Чеське телебачення.

Зазначається, що торнадо досягав сили 3-4 ступеня з п'яти. Також йшов град розміром до 10 см.

Зараз в селах і місті триває розбір завалів – під ними досі є люди. На місці працюють рятувальники і медики з Чехії, Австрії та Словаччини, оголошена надзвичайна ситуація.

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Через дерева і стовпи ЛЕП, що впали, на швидкісній магістралі Прага – Братислава утворився затор близько 50 км. Без електрики залишаються близько 120 тисяч сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 150 постраждалих. Чеська армія була перекинута до зони лиха.

Також нагадаємо, раніше в США штат Алабама накрив потужний торнадо, внаслідок якого загинули щонайменше п'ять осіб.

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