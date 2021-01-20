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Потужний вибух в Мадриді: названі причина і кількість загиблих

20 січня, 18:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Влада вирішує, як вчинити із залишками конструкції пошкодженої будівлі

В результаті вибуху, який стався сьогодні в багатоквартирному будинку в центрі Мадрида, загинули не менш як чотири особи і ще вісім отримали травми різної тяжкості.

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Про це повідомляє El Pais.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, Національна поліція королівства вже почала розслідування. Основна версія вибуху – витік газу. Трагедія сталася, коли робітники перевіряли газопровід у будівлі.

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Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

На місце події також прибув мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда. За його словами, залишки конструкції після вибуху можуть бути знищені за допомогою "контрольованого обвалення".

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

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Також стало відомо, що в будинку, де пролунав вибух, живуть священики розташованої неподалік церкви. Поруч з будівлею розташовані коледж, будинок для людей похилого віку. Постояльців останнього евакуюють до готелю неподалік.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Прем'єр-міністр Педро Санчес вже висловив підтримку постраждалим і жителям міста.

"На жаль, нам доводиться оплакувати загибель кількох осіб в результаті вибуху на Кале-де-Толедо. Я тільки-но переговорив з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінесом-Алмейдою, висловивши йому свою підтримку і солідарність. Передаємо сім'ям загиблих і поранених свої співчуття", – написав очільник уряду в Twitter.

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Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Нагадаємо, минулого року в муніципалітеті Таррагона в іспанській Каталонії стався потужний вибух на нафтохімічному заводі, в результаті якого загинули не менш як троє осіб.

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Іспинія вибух Мадрид загиблі вибух газу рятувальна операція
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