Москва заплатить сповна. Дуда заявив, що з Росії вичавлять усе до копійки

Країні-агресорові доведеться оплатити нікому не потрібну війну

На європейській арені Дуда займеться питанням компенсації з боку РФ / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на продовження боїв на сході України західний світ вже починає просувати ініціативи щодо примусу Росії до виплат компенсації нашій країні. Зокрема, цю тему порушив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Таллінна та переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.

Відповідну заяву польського політика цитує Polsat News.

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Заява

"Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота змусить Росію до виплати контрибуції на відновлення того, що було зруйновано в Україні. Ми говорили про те, що маємо намір і надалі підтримувати Україну і як зробити так, щоб ціна цього вторгнення була для Росії ще вищою", – заявив президент Польщі.

Дружні Україні політики наголосили, що вони обговорювали посилення санкцій проти Москви.

"Сьогодні ми можемо організувати допомогу. Ми також можемо обговорити санкції з нашими союзниками та колегами. Ми можемо застосовувати різні болючі для Росії сучасні рішення, які чітко і ясно показують Росії, що вона не керує світом і не правитиме світом. І особливо нашим світом", – сказав президент Естонії.

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Двосторонні відносини