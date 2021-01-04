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Мутований коронавірус вперше виявили в Греції

4 січня, 13:36

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Шестеро заражених раніше повернулися з Великої Британії

Слідом за Кіпром, де напередодні повідомили про перші випадки інфікування "британським" різновидом коронавірусу, мутований штам виявили у шести осіб в Греції.

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Про це 4 січня повідомило місцеве видання Ekathimerini.

Аналізи на новий тип інфекції підтвердилися у шести осіб, які повернулися з Британії протягом різдвяного тижня – це п'ятеро грецьких громадян та один британський підданий.

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Їх помістили на карантин в спеціально відведений для мандрівників готель.

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Нагадаємо, що новий штам коронавірусу VOC 202012/01 вважається на 50-74% заразнішим за "оригінальним" вірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. Зараз його зареєстрували вже приблизно в трьох десятках країн.

Раніше епідеміолог з Лондонського університету королеви Марії Діпті Гурдасані назвав новий штам особливо заразним для дітей і підлітків віком віці до 19 років, і тому більш небезпечним.

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Ми також писали, що в Італії виявили черговий штам коронавірусу COVID-19, дуже схожий на той, що поширюється зараз у Великій Британії, але не ідентичний йому.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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Греція штам мутація коронавірус COVID-19
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