Мутований коронавірус вперше виявили в Греції

Слідом за Кіпром, де напередодні повідомили про перші випадки інфікування "британським" різновидом коронавірусу, мутований штам виявили у шести осіб в Греції.
Про це 4 січня повідомило місцеве видання Ekathimerini.
Аналізи на новий тип інфекції підтвердилися у шести осіб, які повернулися з Британії протягом різдвяного тижня – це п'ятеро грецьких громадян та один британський підданий.
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Їх помістили на карантин в спеціально відведений для мандрівників готель.
Нагадаємо, що новий штам коронавірусу VOC 202012/01 вважається на 50-74% заразнішим за "оригінальним" вірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. Зараз його зареєстрували вже приблизно в трьох десятках країн.
Раніше епідеміолог з Лондонського університету королеви Марії Діпті Гурдасані назвав новий штам особливо заразним для дітей і підлітків віком віці до 19 років, і тому більш небезпечним.
Ми також писали, що в Італії виявили черговий штам коронавірусу COVID-19, дуже схожий на той, що поширюється зараз у Великій Британії, але не ідентичний йому.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує
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