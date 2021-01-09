На Іспанію обрушився потужний снігопад: люди пересуваються на лижах (фото)

В Іспанії на північ, центр і схід країни обрушився шторм "Филомена". Це один з найбільших снігопадів за останні кілька років.

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

Як пише Euronews, снігом накрило і Мадрид.

Для того щоб пересуватися вулицями люди використовують лижі і ковзани, а понад 200 трас виявилися недоступними для вантажного транспорту.

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

В автомобілях на дорогах заблокованими виявилися майже 1500 осіб. Їм допомагали врятуватися рятувальні служби.

Через сніговий шторм в Іспанії загинули чотири людини, серед яких двоє бездомних і пара, яка потонула в своїй машині після того, як потрапила в потік, що вийшов з берегів річки недалеко від Малаги, на півдні Іспанії.

Реклама / Фото: Reuters/Sergio Perez

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

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/ Фото: REUTERS/Susana Vera

/ Фото: REUTERS/Susana Vera

/ Фото: Reuters/Sergio Perez

Як повідомляли новини "Сьогодні", 2021 рік в Україні буде аномально теплим, а все через природне явище в Атлантиці під назвою Ла-Нінья . Через нього в Україні буде заносити більше опадів і бур.

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