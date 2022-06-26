"На коні з голими грудьми". Лідери G7 за всіх висміяли Путіна

Жарти про російського диктатора потрапили на відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лідери країн "Великої сімки" публічно висміяли президента РФ Володимира Путіна за його "мачо-фотосесію". Свідками цього стали журналісти з включеними камерами. Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

Перед переговорами на саміті на найвищому рівні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, глава уряду Канади Джастін Трюдо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн посміялися з російського диктатора, коли сідали за переговори на саміті G7.

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Коли вони зібралися за столом із президентом США Джо Байденом, Джонсон запитав: "Ми знімаємо піджаки?"

Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, але Джонсон пожартував: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші, ніж Путін".

Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми".

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Потім на відео можна почути, як Джонсон каже: "Ми повинні показати їм наші грудні м'язи".

Урсула фон дер Ляйєн додала: "Верхова їзда – це найкраще".

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Саміт G7

Саміт проходитиме 26-28 червня у Німеччині. Напередодні зустрічі з'явилося більше конкретики щодо питань, які обговорюватимуться. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про обговорення можливості дипломатичного припинення війни в Україні. У тому числі буде підготовка до ситуації, за якої вирішити питання дипломатичним шляхом буде неможливо.

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