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"На межі можливостей". Макрон не хоче нових санкцій проти Росії

25 травня, 18:43

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Французький президент хоче розробити новий підхід Європи до відносин з РФ – рішення у "вимогливих дискусіях", вважає він

Еммануель Макрон і Володимир Путін

Еммануель Макрон і Володимир Путін / Фото: AFP

Політика санкцій, яку Європейський Союз застосовує стосовно Росії, не є ефективною для вирішення довгострокових проблем.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми підходимо до межі можливостей в санкцій політиці", – сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС 25 травня.

За його словами, у відносинах з Росією ЄС має поєднувати діалог і вимогливість, а також розробити короткострокову і довгострокову стратегії розвитку відносин з РФ.

"Шлях до європейської безпеки лежить через вимогливі дискусії з Росією", – стверджує Макрон.

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Президент Франції додав, що доповідь, яку опублікують за результатами червневого саміту ЄС, міститиме запропоновану ефективну політику у відносинах з Кремлем.

Нагадаємо, що ще в квітні Макрон виступав за "чіткі червоні лінії" міжнародної спільноти у відносинах з Росією, а також санкції за "неприйнятну поведінку" президента РФ Володимира Путіна.

У тому ж місяці Франція і Німеччина вимагали від Москви пояснень через стягування військ до кордону України.

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