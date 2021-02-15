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В Амстердамі голий ковзаняр провалився під лід: відео

15 лютого, 22:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Місцеві жителі влаштували каток на замерзлих каналах

На замерзлих каналах Амстердама місцеві жителі влаштували каток. Один з них виїхав на тонкий лід і провалився під нього.

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Горе-фігурист спочатку намагався самостійно вибратися. Однак це йому ніяк не вдавалося. В кінці на допомогу прийшов інший чоловік з мотузкою. І витягнув оголеного спортсмена на безпечний лід.

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Натовп, якаий стежив за всім цим, вибухнув оплесками. А мокрий і голий ковзаняр поїхав відігріватись.

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області подружжя та їх двоє дітей провалилися під лід. Їх врятував поліцейський, який в той момент проїжджав поруч. Спочатку він витягнув підлітка, потім підняв з води малюка, а слідом за ним – мати і батька.

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Нідерланди лід Амстердам

Джерело: Сьогодні

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