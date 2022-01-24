У Заходу паніка – ще одна країна "евакуюється" з України

Влада Австралії рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну, а австралійцям, які перебувають у нашій країні, виїхати звідси якнайшвидше. Про це повідомляє МЗС Австралії.
"Консульські послуги та наші можливості для надання консульської допомоги можуть бути обмежені через ситуацію в країні. Австралійці, які вирішать залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани з погляду особистої безпеки, бути готовими за необхідності знайти безпечне укриття на місці, підтримувати свою обізнаність та зареєструватися в Міністерстві закордонних справ та торгівлі Австралії", – йдеться у заяві.
В Україні нині перебувають близько 1400 громадян цієї країни, проте уряд поки що не підтвердив точну кількість австралійців на українській території.
Одночасно видання The Sydney Morning Herald повідомляє, що Австралія розпочала евакуацію сімей дипломатів з Києва.
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"Деякі співробітники посольства та члени їхніх сімей виводяться з Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії. Британське посольство залишається відкритим і продовжуватиме виконувати основну роботу", – йдеться у повідомленні.
Ситуація з дипломатами
- 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав рішення Держдепу про виїзд членів сімей співробітників американського посольства в Києві передчасним.
- Крім того, Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення.