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Почнуть пускати з 11 червня. Перша країна ЄС визнала українське COVID-свідоцтво

10 червня 2021 17:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Угорщина відкриває кордони для українців зі свідченнями про повну вакцинацію

Українців будуть пускати в Угорщину зі свідченнями про вакцинацію. Колаж: "Сьогодні"

Українців будуть пускати в Угорщину зі свідченнями про вакцинацію. Колаж: "Сьогодні"

Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію. Межі для українців відкриються з 11 червня.

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Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості", – написав Кулеба.

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Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа. За його словами, ЄС значно розширив вимоги до COVID-сертифікату.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що щепленим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорта.

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