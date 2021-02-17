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Нацзбори Франції проголосували проти ісламістського сепаратизму

17 лютого, 01:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Макрон представив законопроєкт після вбивства вчителя під Парижем

Національні збори (нижня палата парламенту Франції) 16 лютого проголосували за законопроєкт "про захист республіканських цінностей", спрямований проти так званого ісламістського сепаратизму.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Законопроєкт був внесений прихильниками президента Еммануеля Макрона після вбивства під Парижем вчителя Самюеля Паті через карикатури на пророка Мухаммеда.

За закон проголосували 347 депутатів, проти – 151. Тепер за нього повинні проголосувати члени Сенату – верхньої палати парламенту.

Прихильники закону розраховують, що він створить перешкоди для радикальних релігійних угруповань, які прагнуть підірвати світський характер держави.

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Противники стверджують, що він стигматизує мусульман і обмежує свободу слова і віросповідання.

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У законопроєкті, серед іншого, наводяться підстави для закриття мечетей і релігійних шкіл, вводяться вимоги звітності про фінансування релігійних груп з-за кордону, а також пропонується, щоб усі діти, починаючи з трьох років, відвідували школу.

Автори законопроєкту вважають, що домашнє навчання стає все поширенішим в ісламській громаді Франції, що перешкоджає розумінню дітьми з мусульманських сімей "республіканських цінностей".

Нагадаємо, в жовтні 2020 року в передмісті Парижа 47-річному вчителю історії Самюелю Паті відрізали голову за те, що він показував на своїх уроках карикатури на пророка Мухаммеда, коли розповідав про свободу вираження поглядів.

Пізніше стало відомо, що вбивця, якого поліція застрелила при затриманні, – чеченець Абдуллах Анзор, який приїхав до Франції з Росії разом із родиною у 2008 році у віці шести років.

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