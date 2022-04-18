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"Нам треба допомагати безпосередньо": Італія дасть Україні зброю

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 18:48
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Прем'єр Драгі сказав, що Італія буде поряд із українськими друзями
Італія допоможе Україні зі зброєю. Фото: колаж "Сьогодні"
Італія допоможе Україні зі зброєю. Фото: колаж "Сьогодні"

Італійський парламент ухвалив практично одноголосно рішення про відправку зброї Україні.

Про це прем'єр-міністр країни Маріо Драгі сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

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"Рішення про спрямування зброї ухвалили у парламенті практично одноголосно. Умови питання зрозумілі: з одного боку є народ, який зазнав нападу, з іншого боку – армія агресора. Як найкраще допомогти постраждалим? Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська у короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо. Не зробити це було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здавайтеся, приймайте рабство та підкорення – повідомлення, що суперечить нашим європейським цінностям солідарності", – підкреслив Драгі.

За його словами, Італія хоче надати українцям можливість захищати себе.

"Проблема зброї серйозна, і я її не недооцінюю: вона пов'язана з особистим етичним вибором. Тому рішення не можна приймати легковажно, але умови ті, які я щойно описав", – додав він.

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