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Встромив ножа в шию: чоловік напав на пасажирів в метро Брюсселя

1 лютого, 18:29

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Зловмисника затримано, триває розслідування

Невідомий чоловік скоїв напад на пасажирів станції метро в Брюсселі. Через це щонайменше одна людина постраждала.

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Про це, посилаючись на дані поліції бельгійської столиці, повідомляє радіо RTL.

Інцидент стався вдень 1 лютого в поїзді метро, а на станції "Західний вокзал" зловмисника затримали. Після цього рух на двох гілках брюссельської підземки було частково зупинено.

На вулиці в районі станції метро очевидці бачили велике скупчення поліцейських машин.

"Я був в середині вагона. Раптом я почув чийсь крик і побачив чоловіка, який встромив ножа в горло жінці. Почалася паніка. Ми не знали, що робити. Жінка спливала кров'ю. Потім приїхала поліція, і нас евакуювали", – каже очевидець.

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За даними інших ЗМІ, було поранено не менш як п'ятеро осіб.

Розслідує пригоду Федеральне управління залізничної поліції Бельгії.

Припускають, що напад не пов'язаний з тероризмом.

Нагадаємо, раніше цього самого дня у Франції з вікна викинули людську голову в коробці. Підозрюваного у вбивстві чоловіка заарештували.

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Бельгія Німеччина метро Брюссель атака напад
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