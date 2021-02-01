Встромив ножа в шию: чоловік напав на пасажирів в метро Брюсселя

Невідомий чоловік скоїв напад на пасажирів станції метро в Брюсселі. Через це щонайменше одна людина постраждала.
Про це, посилаючись на дані поліції бельгійської столиці, повідомляє радіо RTL.
Інцидент стався вдень 1 лютого в поїзді метро, а на станції "Західний вокзал" зловмисника затримали. Після цього рух на двох гілках брюссельської підземки було частково зупинено.
На вулиці в районі станції метро очевидці бачили велике скупчення поліцейських машин.
"Я був в середині вагона. Раптом я почув чийсь крик і побачив чоловіка, який встромив ножа в горло жінці. Почалася паніка. Ми не знали, що робити. Жінка спливала кров'ю. Потім приїхала поліція, і нас евакуювали", – каже очевидець.
За даними інших ЗМІ, було поранено не менш як п'ятеро осіб.
Розслідує пригоду Федеральне управління залізничної поліції Бельгії.
Припускають, що напад не пов'язаний з тероризмом.
Нагадаємо, раніше цього самого дня у Франції з вікна викинули людську голову в коробці. Підозрюваного у вбивстві чоловіка заарештували.
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