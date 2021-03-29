Напад на українських підлітків у Австрії: консул повідомила нові подробиці

Справа про напад з ножем на українських підлітків у місті Грац (Австрія) перебуває на контролі поліції, яка підозрює пограбування, злочинців шукають, а життю постраждалого хлопця нічого не загрожує.

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Про це розповіла консул України в Австрії Мирослава Зінкевич у коментарі новинам "Сьогодні".

За її словами, українському консульству вдалося встановити контакт з поліцією, також до справи підключився почесний консул у Сирії.

"Підключили до нашої справи також почесного консула в Сирії. Він залучений до цієї справи, контролює процес, а також на постійному зв’язку з лікарями, родиною і поліцією. Справа на контролі поліції. Пошук зловмисників триває. За словами поліції це було пограбування. Свого роду підлітки щось між собою не поділили і вирішили це таким чином", – повідомила Зінкевич.

За її словами молодший підліток не постраждав і батьки його відразу забрали додому.

"Старший наразі в лікарні, але життю і здоров’ю нічого не загрожує, найближчими днями буде виписаний", – розповіла консул.

Нагадаємо, в австрійському місті Грац невідомі напали на двох українських підлітків 15 і 17 років – двоє братів хотіли продати одяг, але замість цього отримали ножове поранення.

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