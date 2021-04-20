Наступили Путіну на хвору мозоль: Чехія відмовилася від "Супутника V"

Прага вже виключила РФ з тендеру на будівництво АЕС, вислала дипломатів, а тепер придумала новий спосіб, як покарати Кремль

На фоні розсекреченої доповіді про причетність Росії до вибухів на військових складах в Чехії віце-прем'єр цієї країни Ян Гамачек заявив, що Прага переглянула доцільність покупки російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

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Про це повідомляє iDnes.

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Раніше про це заявив радник президента Роман Примула. Гамачек, який також поєднує обов'язки глави МВС і в.о. глави МЗС, зазначив, що згоден з ним.

"Наш єдиний шлях – зосередитися на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA – ред.)", – сказав Гамачек, допустивши обговорення цього питання і з союзниками Праги.

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Віце-прем'єр вже скасував свою заплановану поїздку до Москви, де він збирався домовитися про постачання "Супутника V" до його схвалення EMA. А напередодні він підтвердив, що чехів не планують починати вакцинувати цим препаратом.

На додаток до цього, напередодні міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек заявив, що після вибухів у Врбетіці Кабмін одноголосно вирішив виключити російську держкорпорацію "Росатом" з тендеру на будівництво АЕС "Дуковани".

Крім того, з Чехії вже вислали 18 російських дипломатів. РФ відповіла на це висилкою 20 чеських.

Нагадаємо, що минулого тижня Чехія звинуватила російські спецслужби ГРУ і СВР в причетності до вибухів на складах боєприпасів на південному сході країни в 2014 році, жертвами яких стали дві людини. Що про це відомо, а також до чого тут відомі співробітники ГРУ Руслан Бошіров і Олександр Петров, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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