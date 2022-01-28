НАТО йде на схід: Столтенберг налякав Росію

Генеральний секретар НАТО зазначив, що Росія заплатить високу ціну, якщо увірветься в Україну

Столтенберг заявив, що НАТО готове захищати союзників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Агресія Російської Федерації проти України призводить до зворотних результатів в порівнянні з тим, чого хотіла б Росія.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

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"Чим більше агресії з боку Росії ми бачитимемо щодо України, тим більше військових сил НАТО перекидатиметься на його схід, на території наших країн-членів", – сказав він.

НАТО готове захищати союзників

За його словами, до незаконної анексії Криму та військової інтервенції РФ на Донбасі НАТО не мало військових контингентів на власному східному фланзі.

"НАТО готове захищати всіх союзників. Якщо Росія зробить проти них щось подібне, що вона зробила в Грузії в 2008 році або Україні в 2014 році, то на це відповідатиме весь Альянс. У разі агресії проти будь-якої країни НАТО буде активовано статтю 5 (Вашингтонський договір про колективну безпеку – прим. ред.)", – заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, фото – Reuters

При цьому він сказав, що якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то на схід НАТО буде передислоковано додаткові сили НАТО, які будуть перебувати виключно на територіях країн Альянсу:

"Україна – шановний партнер, але вона не є членом організації НАТО. Ми надаємо їй підтримку, але не маємо наміру відправляти туди своїх військовослужбовців. Безумовно, Росія заплатить високу ціну, якщо увірветься в Україну, будуть застосовані економічні санкції".

Погляд із Росії

У спілкуванні з президентом Франції Еммануелем Макроном президент РФ Володимир Путін порушив тему юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

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"Президент Росії наголосив на важливості негайного запуску міжнародних переговорів для вироблення юридично зафіксованих гарантій, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, що загрожують Росії озброєнь", – сказано в повідомленні Кремля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що прийом України до НАТО – це серйозний виклик для Альянсу.

"Що робитимуть країни НАТО, якщо почнеться війна, армія якої країни захищатиме нас? Не будуть. І це страшно для НАТО, якщо Україна вступить, це серйозні виклики для НАТО. Повномасштабна війна буде і на кордонах країн НАТО, можуть бути провокації". Ви впевнені, що в цей момент їх захищатимуть?" – сказав він.

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