НАТО ухвалить рішення про потужну відповідь Путіну – El Pais

На саміті обговорять розгортання військових сил

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Однією з тем саміту НАТО у Мадриді, який пройде з 28 по 30 червня, стане найбільшим розгортанням сил Альянсу з часів Холодної війни. Про це пише іспанське видання El Pais, повідомляє Telegram-канал. "Сьогодні".

НАТО готове перетворити східну Європу на форпост із тисячами військових та великою кількістю техніки. Таким чином, НАТО планує бути готовим у разі агресії проти будь-якої держави-члена.

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Також тривають дискусії щодо кількості контингенту. Деякі країни хочуть перейти від бойових груп на східному фланзі до бригад. Сьогодні підрозділи нараховують до 1,6 тисячі військових, а їх перетворення на бригади подвоїть число.

Деякі країни НАТО наполягають на розміщенні дивізій під командуванням генералів, що передбачає до 15 тисяч військових.

Інші теми саміту

Під час саміту в Мадриді, який відбудеться з 28 по 30 червня, можна схвалити нову стратегічну концепцію НАТО.

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На саміті НАТО оголосять Росію загрозою безпеці, миру та стабільності. Наразі вона формально все ще залишається партнером. Також вперше буде згаданий Китай. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Крім того, Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.

Трохи раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі заявив, що є три головні цілі, які необхідно досягти на самітах G7 та НАТО наприкінці червня.