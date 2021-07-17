Повені накривають Бельгію і Нідерланди – загинули понад 20 осіб (відео)

Негода торкнулася ряду регіонів Бельгії, Нідерландів, Франції та Німеччини / Фото: колаж "Сьогодні"

На сході Бельгії не менше 20 осіб загинули в результаті повені, ще 20 жителів регіону – пропали без вісті. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої домівки.

Реклама

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ королівства, передає DW.

Прем'єр-міністр Александер Де Кроо вже оголосив 20 липня національним вдень жалоби. Він заявив, що нинішні повені можуть стати найбільшими, з якими коли-небудь стикалася країна.

#Flood Alert

The situation in #Belgium is not better than Germany and the death toll is rising dramatically, while over 2000 people still missing in the two countries. pic.twitter.com/RXQDC8mQiU - Terror Alarm (@terror_alarm) July 17, 2 021

За його словами, найбільше постраждала провінція Льєж на сході королівства. А ситуація в багатьох населених пунктах залишається вкрай критичною. Тільки в місті Пепенстер зруйновано 20 будинків.

Реклама

Негода також зачепила ряд регіонів Нідерландів, Франції та Німеччини. Лише на півдні Нідерландів тисячі жителів населених пунктів на річці Маас були змушені покинути свої будинки. У місті Венло довелося евакуювати лікарню з двома сотнями пацієнтів. Через повінь поблизу Маастрихта була пошкоджена дамба. Екстреним службам і військовим довелося терміново усувати проблему.

Незважаючи на серйозні повені, в Нідерландах немає людських жертв від негоди. Хоча прем'єр-міністр королівства Марк Рютте назвав ситуацію страшною і тяжкою.

Раніше ми писали, що в Криму через повінь загинула жінка. Крім того, під час масштабної повені затопило Ялтинський крокодиляріум.