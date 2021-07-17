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Повені накривають Бельгію і Нідерланди – загинули понад 20 осіб (відео)

17 липня 2021 17:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Повені руйнують будинки, людей доводиться екстрено евакуювати з місць підтоплення

Негода торкнулася ряду регіонів Бельгії, Нідерландів, Франції та Німеччини / Фото: колаж "Сьогодні"

Негода торкнулася ряду регіонів Бельгії, Нідерландів, Франції та Німеччини / Фото: колаж "Сьогодні"

На сході Бельгії не менше 20 осіб загинули в результаті повені, ще 20 жителів регіону – пропали без вісті. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої домівки.

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Про це повідомило міністерство внутрішніх справ королівства, передає DW.

Прем'єр-міністр Александер Де Кроо вже оголосив 20 липня національним вдень жалоби. Він заявив, що нинішні повені можуть стати найбільшими, з якими коли-небудь стикалася країна.

За його словами, найбільше постраждала провінція Льєж на сході королівства. А ситуація в багатьох населених пунктах залишається вкрай критичною. Тільки в місті Пепенстер зруйновано 20 будинків.

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Негода також зачепила ряд регіонів Нідерландів, Франції та Німеччини. Лише на півдні Нідерландів тисячі жителів населених пунктів на річці Маас були змушені покинути свої будинки. У місті Венло довелося евакуювати лікарню з двома сотнями пацієнтів. Через повінь поблизу Маастрихта була пошкоджена дамба. Екстреним службам і військовим довелося терміново усувати проблему.

Незважаючи на серйозні повені, в Нідерландах немає людських жертв від негоди. Хоча прем'єр-міністр королівства Марк Рютте назвав ситуацію страшною і тяжкою.

Раніше ми писали, що в Криму через повінь загинула жінка. Крім того, під час масштабної повені затопило Ялтинський крокодиляріум.

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