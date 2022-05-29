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Ілюзія допомоги. Німеччина за два місяці не поставила Україні майже жодної зброї

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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29 травня, 09:24
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Протягом кількох тижнів Шольц повторював, що підтримка Києва продовжується
Канцлер Олаф Шольц (зліва). Фото: Колаж "Сьогодні"
Канцлер Олаф Шольц (зліва). Фото: Колаж "Сьогодні"

Німеччина за два місяці звела до мінімуму військову підтримку України та практично не надала зброї, незважаючи на дані обіцянки.

Про це повідомляє Welt з посиланням на документи, що є у їхньому розпорядженні.

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Так, у період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від федерального уряду Німеччини.

У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були лише запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

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Остання постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Вона включала 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Україна продовжує відчувати потребу в цих боєприпасах, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки, але Німеччина поки що їх не зробила.

Крім того, у виданні повідомляють, що галузеві експортні заявки на продаж Києву 100 танків Marder та 88 танків Leopard 1 перебувають у Раді федеральної безпеки вже п'ять тижнів.

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Наприкінці квітня уряд Німеччини оголосив про постачання 30 танків "Гепард", але перші 15 "гепардів" будуть доставлені не раніше кінця липня.

На думку київських урядових кіл, пише Welt, причиною затримки доставки є навчання українських військових.

Канцлер ФРН змінив позицію щодо передачі Україні зброї

19 травня федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довелося у парламенті країни захищати рішення уряду щодо надання Україні важких озброєнь. Ще місяць тому глава уряду ФРН був проти передачі ЗСУ чогось більш вагомого, ніж каски та бронежилети.

"Допомагати в обороні країни, яка зазнала жорстокого нападу, у цьому немає ескалації. Це внесок у віддзеркалення нападу і тим самим якнайшвидше припинення насильства. Усіх нас об'єднує спільна мета не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти", – наголосив Шольц.

Таким чином німецький політик, рейтинг якого обвалився у квітні на тлі відмови від надання ЗСУ зброї, відповів внутрішнім критикам, які вважають, що озброюючи Україну, Захід лише посилює ескалацію конфлікту.

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