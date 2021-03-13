Бракує рук: Естонія хоче поставити українських заробітчан в пріоритет

Естонія може почати в пріоритетному порядку видавати робочі візи працівникам з України, оскільки скоро настане необхідність підготовки полів і посадки.
Про це, як повідомляє місцеве видання Postimees, заявив 13 березня міністр у справах сільського життя Естонії Урмас Круузе.
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"Через специфіку галузі не завжди реально знайти співробітників на місці, і в таких випадках компанії дивляться далі – так було вже багато років, і ми бачимо ту саму тенденцію в сусідніх з нами країнах", – сказав Круузе.
Він зазначив, що загалом у сільськогосподарській сфері Естонії зайнято близько 13 тисяч осіб, з яких 1,5-2 тис. – іноземні наймані працівники, зокрема й українці. Більша частина працівників задіюється в червні, коли настає пора збору врожаїв.
Варто зазначити, що через коронавірусну епідемію в Естонії, як і в багатьох інших країнах ЄС, діють обмеження на в'їзд з більшості інших країн, які не входять до ЄС.
Водночас Польща ще минулого року вирішила це питання, дозволивши в'їзд для українських заробітчан.
Нагадаємо, минулого року в Естонії вибухнув скандал з українськими заробітчанами, яких депортували за нібито порушення карантинних обмежень.
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