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Не злякався тромбозу: прем'єру Франції зробили щеплення вакциною AstraZeneca

19 березня, 17:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Жан Кастекс прийняв першу дозу препарату, щоб довести його безпеку

В рамках популяризації національної кампанії з імунізації населення від COVID-19 прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс публічно прийняв вакцину AstraZeneca.

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Про це повідомляє France24.

Щеплення 55-річному Кастекса зробили у військовому госпіталі "Бегін", розташованому в передмісті Парижа. Цей процес транслювався головними телеканалами країни:

Перед цим головний фармрегулятор Франції Haute Autorité de Santé дозволив продовжувати вакцинацію в країні препаратом від AstraZeneca, але тільки для осіб у віці старше 55 років.

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Як відомо, вакцина цього виробника потрапила в скандал – після декількох летальних випадків серед імунізованих ліки запідозрили в провокуванні тромбозу.

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Жан Кастекс. Фото: Thomas Coex/Pool via REUTERS

Жан Кастекс. Фото: Thomas Coex/Pool via REUTERS

Однак Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та Всесвітня організація охорони здоров'я не виявили такого зв'язку і назвали вакцину від AstraZeneca "безпечною і ефективною".

Заради відновлення суспільної довіри до вакцини AstraZeneca прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон теж планує сьогодні публічно її прийняти.

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Після укладення EMA і ВООЗ багато країн відновили застосування препарату від цього виробника.

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Франція вакцинація вакцина Жан Кастекс AstraZeneca
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