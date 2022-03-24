Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Не місце у вільній Європі: у Польщі знесли пам'ятник радянським солдатам

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 19:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За символом зірки ховаються злочини комуністів, заявили поляки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі знесли пам'ятник воїнам Червоної Армії, встановлений у місті Хжовиці після Другої світової війни. Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

"У вільній, незалежній та демократичній Польщі немає місця символам із червоною зіркою. Червоним зіркам немає місця у публічному просторі вільної Європи. Його немає, тому що за цим символом ховаються злочини комуністичного ладу, міжвоєнного періоду. За цим символом стоять жертви методичного геноциду радянської влади у Казахстані, проти українців, яких морили голодом", — заявив президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, який був присутній на місці.

Він зазначив, що символ червоної зірки, як і німецька свастика, несе відповідальність за початок Другої світової війни, також у ньому можна побачити злочинців з Катині.

Реклама

"І, нарешті, цей символ після 1945 року говорив про поневолення та колонізацію Польщі, Центральної та Східної Європи Радянським Союзом. На жаль, досі символ червоної зірки, Маркс, Енгельс, Ленін і Сталін домінують у мізках та серцях правителів Російської Федерації, які варварським чином намагаються знести незалежну Україну", – сказав Навроцький.

Що відомо про пам'ятник

Обеліск висотою близько 5 метрів був встановлений у 1949 році на місці колишнього цвинтаря 620 загиблих червоноармійців 1-го Українського фронту. Останки загиблих раніше були перенесені на військовий цвинтар Червоної Армії в Кендзежин-Козлі.

На пам'ятнику була червона зірка та напис польською та російською мовами: "Вічна слава героям Радянської Армії, які загинули за свободу народів у 1945 році". Тепер його замінить пам'ятник жертвам двох найбільших тоталітарних режимів.

Реклама

Додамо, російські ЗМІ повідомляють також, що Слідчий комітет Росії розпочав перевірку за фактом знесення пам'ятника радянським воїнам у Польщі.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
5-класник Максим із Борисполя пізно ввечері втік із дому до штабу місцевої тероборони та зажадав, щоб взяли його добровольцем. “Він прийшов захищати рідних, землю, місто! Ось він герой!” - розповів один із бійців ТрО. Хлопець дуже засмутився, коли йому відмовили. Бійці знайшли перелякану маму Максима, передали їй сина і попросили не сварити його.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти